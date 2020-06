Inscrições abertas para editais do projeto “Movimenta Pebas”

O concurso, patrocinado pela Vale, faz parte do projeto “Movimenta Pebas”, que tem como objetivo a promoção de ampla programação cultural nas áreas de música, teatro, dança, artes plásticas e cinema para a comunidade. Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o “Movimenta Pebas” é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal de Parauapebas e do Instituto Vivas.

Editais

Para se inscrever no concurso cultural do “Movimenta Pebas”, o artista precisa ser maiores de 18 anos, residir em Parauapebas há, no mínimo, seis meses, e inscrever peças teatrais e músicas próprias e inéditas. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no sitehttps://prosas.com.br/home. As premiações chegam à casa de R$ 70 mil.

Música

O edital selecionará músicas inéditas de compositores de Parauapebas. Todas as composições selecionadas durante as fases do edital receberão premiação. O concurso prevê, além da seleção de cinquenta compositores, que serão avaliados por júri indicado pela organização do concurso. A realização de oficina de capacitação para dez compositores selecionados. As músicas finalistas serão gravadas em estúdio profissional, ganharão um videoclipe e serão apresentadas no Centro Cultural Parauapebas, após o fim do isolamento social. As três primeiras colocações receberão uma premiação adicional em dinheiro, após votação popular nas redes sociais.

Em respeito às medidas de isolamento social decorrentes da Covid-19, não serão aceitos, no caso das composições, vídeos com mais de uma pessoa no mesmo local. A gravação pode ter a participação de até três artistas, simultaneamente, desde que em locais separados.

Dramaturgia

Podem participar grupos, coletivos ou companhias de teatro atuantes na cidade cujos integrantes residam há pelo menos seis meses e sejam maiores de 18 anos. A peça deve ser inédita (nunca apresentada publicamente), de curta duração (entre 15 e 20 minutos) e pode ser assinada por um dos integrantes ou coletivamente. A exemplo do edital de música, todas as peças selecionadas receberão premiação pela participação no concurso.

O edital prevê, inicialmente, a seleção de dez peças por um júri definido pelo projeto. Em seguida, cinco peças serão escolhidas para montagem e apresentação. O projeto “Movimenta Pebas” promoverá uma oficina de dramaturgia online para os integrantes das cinco peças selecionadas na etapa anterior, com o objetivo de aprimorar conhecimentos no processo de concepção cênica.

Os artistas selecionados também receberão consultoria técnica de especialistas da área, uma verba para a montagem do espetáculo e remuneração para a realização das apresentações, cujas datas de apresentação serão definidas após o fim da pandemia da Covid-19.

Serviço

Todas as informações sobre o “Movimenta Pebas” estão disponíveis nas páginas do projeto nas redes sociais:

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas pelo Whatsapp: 94- 99177-0939 (atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h) ou pelo e-mail: movimentapebas@vivas.art.br

Instagram: @movimentapebasoficial

Facebook: fb.com/movimentapebasoficial

