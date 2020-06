Homem atrai menina de 4 anos para terreno para roubar seu celular em Paragominas

Imagens de uma câmera de segurança registraram uma situação perigosa e inusitada, onde um homem atrai uma criança de apenas quatro anos para um terreno e rouba o aparelho celular com que ela estava brincando. O caso foi na tarde desta quinta-feira (25), em Paragominas, sudeste paraense, e apesar do crime onde o criminoso “tirou doce da boca de uma criança”, o caso chama a atenção pelo perigo que a menina correu, já que algo de muito mais grave poderia ter ocorrido com ela.

O episódio foi na Rua Jasmim Manga, que fica no bairro Parque Village Flamboyant e, conforme, mostram as imagens, ocorreu às 14h10. O homem, vestido como entregador e com a característica bolsa usada na profissão nas costas, estaciona uma motocicleta preta ao ver a menina com o aparelho. Deixando a moto ligada e sem tirar o capacete, ele atravessa um terreno ao lado do estabelecimento comercial de propriedade da família da criança e, parado perto do muro, começa a chamá-la.

A mãe da menina ficou apreensiva ao ver as imagens feitas pela câmera da casa vizinha, e se sente aliviada que nada de pior tenha acontecido com a filha. “Eu tava no mercadinho que fica na frente da nossa casa, e minha filha tava comigo. Foi só um minuto, como aparece nas imagens, que eu tava atendendo um cliente e ele fez isso com minha filha”, disse a mulher, que pediu para não se identificada.

Segundo a criança contou aos pais, o homem usou um passarinho caído perto do muro para atrai-la. “Ele começou a mexer no bichinho e disse pra ela vir ver. Ela ficou muito abalada depois, triste pedindo pra recuperar o celular”, disse a mulher, que explicou que o aparelho pertence ao seu outro filho, mas a menina usava o aparelho para brincar. Quando a criança chegar perto o suficiente, ele arranca o aparelho das mãos dela e corre de volta para a moto, fugindo em alta velocidade.

Depois do susto, a família procurou imediatamente a polícia para registrar o caso e achar o criminoso. A mulher reforça que não quer que seu nome seja divulgado para evitar julgamentos, pois muitas pessoas a criticaram quando as imagens viralizaram nas redes. “Eu estou sempre alerta com meus filhos. Isso foi um minuto só de distração, ela tava do meu lado no mercadinho. Foi muto rápido”, ressaltou. Até o momento, o homem não foi identificado.

Fonte: www.oliberal.com