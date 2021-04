Homem bate carro, abre a porta cai em poço de 15 metros

O trânsito pede do motorista atenção em cada movimento ao seu redor. Além de prestar atenção nas suas ações, é necessário observar as das outras pessoas. No escuro, em períodos noturnos, a atenção precisa ser redobrada.

Um homem bateu em uma estrutura de concreto e depois veio o pior. Após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Adolfo Garcia, no bairro Brasmadeira, em Cascavel, ele caiu em um poço.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veiculo que conduzia e bateu contra a estrutura de concreto que protegia um poço em um terreno. Ao descer do veículo para verificar os estragos no automóvel, acabou caindo dentro do poço de cerca de 15 metros de profundidade na noite do último sábado (24).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate, que durou duas horas. Depois de ser retirado do poço, o homem foi encaminhado para o Pronto Atendimento para uma avaliação médica.

www.diarioonline.com.br/ Imagens: Polícia Militar/Cascavel