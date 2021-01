Homem é encontrado morto dentro de rede

Um homem identificado como Washington Luiz da Silva Monção de 45 anos, foi encontrado sem vida na quarta-feira (13/01), em um dos cômodos de uma fábrica de tijolos cerâmicos situada na localidade Angico Branco, zona rural de Cocal, no Norte do Piauí. As informações são do Blog do Coveiro.

A vítima trabalhava e residia no local há aproximadamente um ano, um de seus colegas de trabalho ao adentrar o imóvel a procura do homem, o encontrou deitado em uma rede como de costume, no entanto, ele estava sem sinais vitais.

Uma guarnição da Polícia Militar e uma equipe da Polícia Civil atenderam a ocorrência e constataram que no recinto não havia indícios de ação criminosa, como portas ou janelas arrebentadas e bens subtraídos de seu interior, bem como sinais de violência no corpo, levantando assim, a principal hipótese de que a morte tenha sido decorrente de causas naturais (infarto).

