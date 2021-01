Polícias Civil e Militar recebem drones doados pela Vale

A Vale realizou a entrega de drones para as Polícias Civil e Militar de Canaã dos Carajás. A ação visa contribuir com a segurança pública no Estado. Outros seis equipamentos serão destinados a Parauapebas, Eldorado e Marabá. Por meio de convênio com o Governo do Pará, novos materiais e caminhonetes também serão entregues a municípios com o apoio da empresa, além da reforma ou construção e o aparelhamento de postos policiais.

A tecnologia vai contribuir com a atuação da Polícia. “Os drones irão potencializar, assim como toda tecnologia, as ações de policiamento preventivo e repressivo, ações de inteligência e, também, atividades policiais realizadas em grandes eventos”, diz o comandante da Polícia Militar de Canaã dos Carajás, Tenente Guimarães.

As entregas dos drones encerrarão as doações previstas em convênio assinado entre a Vale e Governo do Estado em 2019. Além dos drones, foram cedidas caminhonetes para atuação da polícia. Em continuidade às ações para fortalecer segurança, o Governo do Estado do Pará e a Vale assinaram no final de 2020, novo acordo de cooperação técnica e financeira no total de R$ 23 milhões.

Segurança – Será fornecido apoio à infraestrutura e equipamentos para fortalecer o policiamento ostensivo, a prevenção e repressão à prática de crimes, além de contribuir com a polícia judiciária, nos municípios de Canaã dos Carajás, Curionópolis, Marabá, Parauapebas e Ourilândia. Também serão entregues epis para atuação ainda mais efetiva do Corpo de Bombeiros no combate à incêndios, como macacão, capacete, bota e luva antichama.

Também em parceria com o Governo, a empresa construirá seis usinas do Programa Terpaz, espaços que irã conter uma central de serviços de cidadania e saúde e um conjunto de equipamentos para atividades livres, culturais e esportivas nas comunidades. Serão construídas usinas na região metropolitana de Belém, Canaã dos Carajás e Parauapebas. As obras seguem conforme cronograma estabelecido entre o Governo do Estado e a Vale.

vale.com