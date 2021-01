Bandido é morto a tiros durante assalto

Um criminoso identificado como Igor Taysson foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira, 31 de dezembro, durante um assalto a residência de um comerciante, na cidade de Água Branca. Um comparsa que não foi identificado conseguiu fugir. Durante o assalto, o empresário e a esposa foram feitos reféns pelos criminosos. O caso aconteceu na região do bairro Poeirão, por volta das 21h. As informações são do Canal 121.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, por volta das 21h dessa quinta-feira, dois homens encapuzados entraram na residência do empresário proprietário do Comercial “Odairzinho” e fizeram ele a esposa refém. Os criminosos passaram a agredir o casal exigindo um valor em dinheiro.

“Em certo momento da ocorrência, enquanto a esposa ficou refém do assaltante Igor em casa, o outro criminoso levou o empresário até o comércio, de onde subtraiu uma quantia de aproximadamente R$ 9.000. Ao retornarem para a residência do empresário já encontraram Igor já alvejado no chão, momento em que o assaltante que estava com o comerciante conseguiu fugir”, declarou a polícia.

A Polícia Militar isolou o local e acionou o Samu, que confirmou o óbito do assaltante. A Perícia Criminal e o Instituto de Medicinal Legal (IML) também foram acionados. Um revólver calibre 38 que estava próximo ao corpo do bandido morto foi apreendido. A polícia informou que o autor do disparo que matou o criminoso não foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil de Água Branca. Igor Taysson tem diversas passagens pela polícia, inclusive sendo suspeito de diversos assaltos a comerciantes na cidade.

Fonte: www.falapiaui.com