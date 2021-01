Darci Lermen assume seu quarto mandato como prefeito de Parauapebas

“Vamos nos esforçar para que Parauapebas continue sendo uma cidade que tenha muito trabalho para a nossa gente. Vamos nos dedicar ainda mais para melhorar a vida das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam”, destacou o prefeito em seu discurso.

“A nossa tarefa é continuar com os programas sociais, com as obras, com a geração de emprego e renda, com a captação de recursos para fazer os grandes projetos, e, principalmente, neste mandato, queremos resolver o problema do saneamento básico da nossa cidade, este é o foco principal”, acrescentou Darci.

O vice, João Trindade, destacou em sua fala que Parauapebas continuará avançando nesta nova gestão, mas que tem grandes desafios, especialmente nas áreas da saúde e educação, “nós precisamos ampliar o diálogo com o Estado e a Federação para diminuir um pouco a sobrecarrega em Parauapebas de serviços que são de responsabilidade dessas esferas”, pontuou.

Dentre as prioridades de governo para essa nova gestão, Darci pontuou a criação da Universidade Municipal de Parauapebas, destacando que já existe, inclusive, uma lei municipal que destina o percentual de 1,7% da Cfem para este fim.

Biografia do prefeito

Darci Lermen (MDB) é gaúcho, tem 55 anos, chegou a Parauapebas em 1990 para participar da Equipe de Educação Popular (EEPP).

Em 1996, Darci foi aprovado em concurso para o cargo de professor da rede estadual de ensino. Ele disputou em 2000 a eleição para prefeito pela primeira vez, mas só conseguiu conquistar a vaga nas eleições de 2004. Darci governou Parauapebas de 2005 a 2012, pois foi reeleito em 2008.

No ano de 2016, ele voltou a disputar as eleições municipais e ganhou novamente, governando o município até então.

Biografia do vice

O vice-prefeito eleito, João Trindade (PDT), tem 56 anos e mora em Parauapebas há 27 anos. Chegou ao município quando atuava como representante comercial e há 15 anos abriu a primeira loja do Supermercado Verdurão em Parauapebas.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Renato Rezende

Assessoria de Comunicação/PMP