Obra de artistas locais embeleza viaduto em Marabá

Murais foram desenvolvidos pelos cinco finalistas do projeto Arte em Cores, patrocinado pela Vale

A produção de dois painéis de arte urbana nas cidades de Marabá (PA) e Açailândia (MA) pelos dez finalistas do Arte em Cores marcou a última etapa do projeto, patrocinado pela Vale, que nesta edição apresentou a diversidade e o potencial criativo de artistas de 15 cidades do Pará e do Maranhão. As obras e os painéis resultantes deste encontro que inspirou, mobilizou e emocionou dezenas de talentos nos dois estados estão disponíveis na galeria virtual do projeto, no site www.arteemcores.art.br.

Em Marabá, no sudeste do Pará, o painel coletivo com o título “Mata Mística” foi produzido no Viaduto da Folha 26, na Rodovia Transamazônica. “O desafio aqui, pelo espaço ser bem menor, foi dar uma unidade coletiva, um único ponto de vista à obra. Na minha visão, os artistas conseguiram isso, dividiram bem os espaços e entenderam onde começou e terminou a autonomia de cada um”, comemorou Davi de Melo Santos.

A participante Mayara Lee destacou que a pintura do painel público enriqueceu o currículo de todos os artistas. “Como não tinha experiência com arte em grande escala, aprendi muito com cada um deles e estou muito grata por toda essa troca de conhecimento”, acrescentou. O grupo que pintou o painel em Marabá foi formado por Denis Costa (Canaã dos Carajás); Eva Wendy, Iramar Art e Rod77 (Parauapebas); e Mayara Lee (Marabá).

Já em Açailândia (MA), o muro da praça da rodoviária local e as fachadas de três estabelecimentos comerciais vizinhos ganharam novas cores e sentidos. Na opinião de Sidney de Melo, um dos participantes do painel, a atividade “foi um momento ímpar, no qual todos puderam executar sua forma de pensar, traduzir, transmitir e representar sua arte”.