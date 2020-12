uxílio emergencial: Caixa paga última parcela; veja calendário

A Caixa Econômica Federal (CEF) faz o pagamento da última parcela do auxílio emergencial para 18,9 milhões de pessoas esta semana. E os depósitos começam a ser feitos neste domingo (20) para 6,6 milhões de beneficiários nascidos em julho e agosto. Informações do Valor Investe.

Eles vão receber alguma parcela no valor de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães chefes de família) ou de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família) do auxílio emergencial extensão.

Ainda nesta semana, o banco encerra os pagamentos da última parcela para quem pertence ao Programa Bolsa Família (PBF). De segunda-feira (21) até quarta-feira (23), 4,8 milhões de cadastrados no programa vão receber.

Os inscritos no Bolsa Família recebem de acordo com a ordem do número final do NIS e nesta segunda-feira (21), será a vez dos beneficiários com NIS de final 8 sacarem a ajuda no valor de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família).

Fonte: Ministério da Cidadania

Os pagamentos para os cadastrados no programa via Cadastro Único, aplicativo e pelo site do auxílio emergencial, seguem o calendário dos Ciclos criado pelo Ministério da Cidadania. (veja calendários completos aqui).

Deste grupo, além dos aniversariantes de julho e agosto que recebem hoje, – em lote válido pelo Ciclo 6 (veja calendário abaixo) -, 4,2 milhões de nascidos em setembro vão ter depositada nova parcela na segunda-feira (21) e 3,3 milhões de nascidos em outubro vão receber na quarta-feira (23). Nascidos em novembro e dezembro encerram a lista na semana depois do Natal.

Bolsa Família

A Caixa encerra o pagamento da nona e última parcela do auxílio emergencial de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família) para quem pertence ao programa Bolsa Família. De segunda (21) até quarta-feira (23), 4,8 milhões de beneficiários recebem pagamento derradeiro do ano.

As datas de pagamento do Bolsa Família foram antecipadas em dezembro por conta das festas de fim de ano e a ordem dos depósitos é feita de acordo com o número final do NIS (veja calendário completo do Bolsa Família abaixo).

Confira quem recebe e quem pode sacar o auxílio emergencial nesta semana

Domingo (20) – 6,6 milhões de nascidos em julho e agosto vão receber a última parcela de R$ 600 ou de R$ 300;;

Segunda (21) – 4,2 milhões de nascidos em setembro vão receber a última parcela de R$ 600 ou de R$ 300, e 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8 vão poder sacar a última parcela;

Terça-feira (22) – 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9 vão poder sacar a última parcela;

Quarta-feira (23) – 3,3 milhões de nascidos em outubro vão receber a última parcela de R$ 600 ou de R$ 300, e 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0 vão poder sacar a última parcela;

Fonte: www.meionorte.com