Homem não aceita fim de relacionamento, mata filho de 6 anos e depois se mata no interior do Pará

Na madrugada deste domingo, 27, no município de Floresta do Araguaia, sudeste paraense, um homem matou o próprio filho, de 6 anos, e depois se matou, por não aceitar o fim do relacionamento com a esposa.

Segundo informações do 2º tenente Wellyson do 22º Batalhão de Polícia Militar de Conceição do Araguia, o caso aconteceu na localidade Vila Canto Grande, aproximadamente 18 quilômetros de Floresta do Araguaia. Após uma discussão com a esposa e mãe da criança, Adilon Feitosa Souza, 39 anos, teria atirado contra a criança enquanto ele dormia. Em seguida, teria cometido suiídio.

Os corpos já foram removidos do local.

Roma News