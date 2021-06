Jovem de 19 anos morre eletrocutada ao abrir geladeira no interior do Pará

No último sábado, 26, uma jovem de 19 anos perdeu a vida após receber uma descarga elétrica intensa. O caso aconteceu no município de Novo Progresso, no sudoeste paraense.

Segundo informações, a vítima, identificada como Camila, estava trabalhando quando teria ido até a geladeira do local e recebido o choque. A jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

O corpo da vítima velado na capela Funerária Santa Casa e o sepultamento foi realizado neste domingo, 27, no cemitério municipal.

Roma News