Professor de religião manda nude em grupo do WhatsApp de alunos do 7º ano

Na noite da última sexta-feira, 25 de junho, os alunos do 7º ano da escola Anthero Soares Bezerra, em Xapuri, no Acre, foram surpreendidos no momento em que receberam no grupo de WhatsApp da escola, um nude do professor de religião, Vanderley Viana de Lima, de 67 anos.

Na foto, o professor mostra o pênis e é possível ver parte do seu rosto ao fundo. Nenhuma mensagem foi enviada depois da imagem. No grupo estão alunos de 13 a 15 anos. Além de dar aula de religião, ele é pastor e ex-prefeito da cidade.

A coordenadora geral do núcleo de Educação de Xapuri, Maria Edna dos Santos, disse que na segunda-feira (28) deve tomar as medidas cabíveis para o caso.]

