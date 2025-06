Incêndio de grandes proporções atinge Aterro do Aurá e causa alarme na Grande Belém

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Aterro do Aurá, em Ananindeua, na noite desta terça-feira (10), provocando preocupação entre os moradores da Região Metropolitana de Belém. A fumaça densa gerada pelas chamas se espalhou por vários bairros e foi visível a quilômetros de distância, alcançando até mesmo a capital paraense. Diversos relatos nas redes sociais mencionaram o forte cheiro de queimado em áreas residenciais e vídeos mostraram a nuvem de fumaça encobrindo o céu de Belém.

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que as causas do incêndio serão apuradas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Científica. A administração municipal destacou, no entanto, que a segurança do local é de responsabilidade da empresa Ciclus Amazônia, concessionária do aterro por meio de licitação.

A Prefeitura afirmou ainda que cobrará explicações da empresa responsável e solicitará o reforço na segurança e fiscalização da área.

Em resposta, a Ciclus Amazônia declarou que o incêndio ocorreu no “Pátio 1” do aterro, área que, segundo a empresa, não está sob sua operação direta. A empresa alegou que o local é historicamente marcado por ocupações irregulares e presença de organizações criminosas, conforme informações das autoridades de segurança pública.

Segundo a Ciclus, as autoridades competentes – incluindo o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura e forças de segurança – foram acionadas imediatamente após a identificação do incêndio. Ninguém ficou ferido.

A empresa reiterou estar colaborando com as investigações e informou que suas atividades seguem normas ambientais vigentes. A Ciclus também mantém projetos em andamento para a remediação do Aterro do Aurá e para a construção de um novo Centro de Tratamento de Resíduos (CTR), que atenderá a região metropolitana com tecnologias modernas, como tratamento de chorume, impermeabilização com geossintéticos e captação de biogás para aproveitamento energético.

Por fim, a empresa repudiou qualquer tentativa de associação indevida entre suas operações e o incêndio, ressaltando que atuou no apoio à contenção das chamas e proteção das comunidades vizinhas.

O Corpo de Bombeiros confirmou o envio de uma equipe especializada ao local e informou que, até o momento, não houve registro de vítimas.

