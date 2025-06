Protestos se alastram pelos EUA; Texas mobiliza Guarda Nacional

No Texas, segundo informações, o governador Greg Abbott já anunciou a mobilização da Guarda Nacional na região, medida que acaba aumentando a tensão nacional.

As manifestações contra as políticas migratórias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a atuação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), estão se espalhando por todo o território norte-americano. A medida foi tomada após a divulgação de manifestações em vários pontos do país, no próximo sábado (14), dia em que o presidente realiza uma parada militar em Washington e comemora seu aniversário.

A organização do movimento, que está sendo chamado de “No Kings Day” (que traduzido para o português é Sem Dia de Reis), afirma que serão os maiores e mais difundidos protestos desde que Trump assumiu o cargo. Eles defendem manifestações pacíficas.

O objetivo é acabar com saques e vandalismo em andamento ligados aos protestos. Cerca de 2 mil homens da Guarda Nacional estão atuando nas operações e mais 2 mil, além de 700 fuzileiros navais, estão sendo preparados para se juntarem a eles.