Iniciada a temporada de cursos e palestras para os servidores municipais

Os cursos são ministrados semanalmente, de acordo com as demandas apresentadas pelas secretarias de governo, obedecendo as medidas de prevenção ao novo coronavírus

Com o objetivo de melhorar o atendimento à população, a Prefeitura de Parauapebas promove cursos e palestras aos servidores municipais. O cronograma com a programação para 2021 começou a ser executado na terça-feira, 9, com o curso Excelência no Atendimento e Boas Práticas no Serviço Público.

Em função das restrições definidas em decreto municipal por conta da pandemia – o número de pessoas em reuniões presenciais está limitado – somente 10 servidores participaram do curso, promovido pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), por meio da Coordenadoria de Treinamento e Recursos Humanos (CTRH).

“O conhecimento que adquiri, nesses três dias de curso, vou multiplicar em nosso setor de trabalho. Vamos trabalhar para ajudar a quebrar essa imagem de atendimento ruim no serviço público. Temos que atender bem a população, sempre!”, disse Cleane Silva, que é atendente no setor de cadastro.

“Oferecer qualificação profissional aos nossos servidores é mais uma forma de valorizá-los. Nossa meta de médio prazo é implantar a Escola Municipal de Governo, para fortalecer ainda mais a capacitação e qualificação profissional dos nossos servidores”, afirma Cássio Flausino, secretário de Administração.

Cursos previstos para o ano

Anualmente é feito um cronograma de cursos e palestras, definidos de acordo com as demandas apresentadas pelas secretarias de governo. Para 2021, estão programados 18 encontros, com temas variados, como: Rotinas Administrativas, Gestão de Documentos e Norma Regulamentadora 35(NR35).

“Nosso cronograma é flexível e pode ser modificado de acordo com as recomendações das autoridades sanitárias, em função da pandemia. Teremos cursos de 10 horas, por semana, contemplando servidores de diversas secretarias”, explica Francisca Braga, coordenadora de treinamentos da CTRH.

Banco de Talentos

A maior parte dos cursos é ministrada por próprios servidores da prefeitura. A Semad conta com um Banco de Talentos de servidores que se dispõem para ministrar esses cursos, gratuitamente. De acordo com Francisca, o governo avalia uma forma legal de bonificar, por meio de gratificação, esses servidores. Os interessados em participar do Banco de Talentos, devem procurar a CTRH.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Órion Lima

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP