Inovabios: evento une inclusão, inovação e sustentabilidade em Parauapebas

Parauapebas se prepara para viver um momento único de conexão com a sustentabilidade e a inovação. De 6 a 9 de junho, a cidade realiza o Inovabios, um evento que valoriza ideias, projetos e soluções que impactam positivamente o meio ambiente, a economia e a vida das pessoas.

Neste ano, em que Belém sediará a COP 30, o Inovabios ganha ainda mais relevância. É a oportunidade de mostrar como Parauapebas está alinhada aos debates globais sobre as mudanças climáticas, sustentabilidade e desenvolvimento de cidades mais resilientes e inteligentes.

“O Inovabios representa o compromisso de Parauapebas com o desenvolvimento sustentável. É um espaço onde mostramos que é possível crescer, gerar oportunidades e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente e das pessoas. É importante reforçamos nosso papel nesse debate global, destacando as soluções locais que fazem a diferença. Parauapebas está preparada para ser referência em desenvolvimento sustentável, e este evento é uma grande oportunidade para fortalecer essa construção coletiva”, comenta o secretário de Desenvolvimento Max Alves.

Durante quatro dias, a Praça de Eventos, na Cidade Nova, se transforma em um grande espaço de inovação, onde escolas, universidades, empresas, instituições públicas e projetos sociais apresentam soluções que contribuem para uma cidade e um mundo mais sustentáveis.

O Inovabios é mais que um evento. É um movimento que fortalece a participação da sociedade na construção de um futuro mais verde, justo e inclusivo, em sintonia com os compromissos que o mundo discute na COP 30.

