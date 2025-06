Homem é morto a tiros dentro de casa, em Parauapebas

Nesta quinta-feira (5), um homicídio foi registrado no Bairro Parque das Nações, localizado na região do Complexo VS-10, em Parauapebas. A vítima, identificada como Francisco, conhecido pelo apelido de “Dentinho”, foi encontrada morta dentro da própria residência, na Rua Estados Unidos, Quadra 24.

Uma guarnição foi acionada por volta das 21h via Centro de Atendimento e Despacho (CAD), com a informação de um possível homicídio no endereço citado. Ao chegar ao local, os militares encontraram o corpo de Francisco caído ao solo, com ferimentos semelhantes a disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou o óbito. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) também foram chamados para atender à ocorrência.

A vítima foi executada dentro de casa, com aproximadamente quatro tiros na região do abdômen e tórax. Os agentes constataram ainda que a porta do quarto estava arrombada, o que indica uma possível invasão seguida de execução. Francisco foi encontrado já sem vida no chão do cômodo.

Francisco já possuía passagens pela polícia, o que pode auxiliar nas linhas de investigação em andamento. As circunstâncias do crime e sua motivação seguem sob apuração pela equipe de homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas.