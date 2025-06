Mulher procurada pela Interpol é detida na Grande Belém

Na tarde desta quinta-feira (5), uma mulher procurada por envolvimento com o tráfico internacional de drogas foi presa pela Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Belém. Ela estava em conexão de um voo que vinha de São Paulo com destino a Macapá–AP, quando foi abordada e detida.

A foragida era alvo de um alerta de difusão vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para localizar e prender pessoas procuradas internacionalmente, com vistas à extradição. Apesar disso, a captura ocorreu em território brasileiro.

Durante a abordagem, foram encontrados com a suspeita cerca de R$ 5 mil em dinheiro vivo e 10 euros. As investigações indicam que ela pertence a uma organização criminosa com atuação internacional, especializada em aliciar pessoas para transportar drogas ingeridas em voos para o exterior.

A mulher já teria realizado esse tipo de transporte em viagem anterior à França, permanecendo foragida desde então.