Trump diz estar decepcionado com Elon Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (5) que está “muito decepcionado” com o bilionário Elon Musk, que, dias após deixar seu cargo no governo norte-americano, fez críticas ao megaprojeto de lei orçamentária que tramita no Senado.

O episódio ocorreu na última terça-feira, quando Elon Musk utilizou sua rede social X para falar sobre a iniciativa de Trump.

“Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se continuaremos tendo”, pontuou Trump a repórteres no Salão Oval da Casa Branca, menos de uma semana após os dois trocarem elogios no último dia de Musk na Casa Branca.

O que, para Trump, foi decepcionante.

“Ele [Musk] conhecia todos os aspectos deste projeto de lei. Ele o conhecia melhor do que quase ninguém e nunca teve problemas até logo depois de sair”, afirmou o presidente.

E avaliou ainda que, embora Musk não o tenha atacado pessoalmente, ele poderia fazer isso em breve. Trump afirmou ainda que ajudou muito o bilionário.