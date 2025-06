MPPA cobra ações da Prefeitura de Igarapé-Miri após chacina de animais em Vila Maiauatá

O Ministério Público do Pará (MPPA) decidiu intervir oficialmente após o registro de uma chacina de animais na comunidade de Vila Maiauatá, no município de Igarapé-Miri, nordeste do estado. O caso chocou a população e levantou debates sobre a proteção e o bem-estar animal na região.

Os promotores de Justiça Harrison Bezerra e Felipe Vasconcelos emitiram a Recomendação nº 13/2025, endereçada à Prefeitura de Igarapé-Miri, exigindo ações imediatas e estruturais para o controle populacional ético de cães e gatos no município. A medida foi tomada após uma reunião oficial realizada em 28 de maio de 2025, com representantes da sociedade civil, autoridades municipais e órgãos envolvidos na causa animal.

Durante o encontro, foi avaliada a atual política pública de proteção animal em vigor no município, incluindo a atuação do castramóvel disponibilizado pelo Governo do Estado. No mesmo dia, o promotor Harrison Bezerra, acompanhado da médica veterinária Maria do Carmo Andion Farias, realizou uma vistoria técnica na comunidade de Vila Maiauatá, onde ocorreu o massacre de cães.

Como parte da resposta institucional, a Delegacia Especializada no Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) cumpriu, na última terça-feira (3), duas medidas cautelares na comunidade, com apoio do Ministério Público, que se manifestou favorável às ações.

Entre as medidas propostas pelo MPPA à Prefeitura estão:

Criação de um centro de acolhimento e tratamento animal;

Campanhas educativas sobre guarda responsável e prevenção aos maus-tratos;

Instalação de placas de conscientização em áreas públicas;

Elaboração de um projeto de lei específico para a causa animal.

Os promotores destacaram ainda que as diligências e investigações para identificar os responsáveis pela chacina seguem em andamento.

O caso evidenciou a necessidade urgente de políticas públicas efetivas voltadas à proteção dos animais em Igarapé-Miri e em outras localidades do estado, reforçando a atuação do MPPA como defensor dos direitos dos animais e do meio ambiente.

Informações por Roma news

Foto reprodução