Jovem sem braços é preso ao fugir da polícia dirigindo armado

Ele havia sido a primeira pessoa do Brasil a ter habilitação mesmo sem os dois braços

Um exemplo de superação acabou sendo preso na última quinta-feira. Leonardo de Souza Cavalcante, de 23 anos, foi apreendido na noite do último dia 25 por conduzir um carro em Manaus, enquanto fugia da polícia com parceiros do crime. Eles haviam tentando cometer um roubo, mas foram interceptados.

A polícia, através de uma equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), recebeu uma denúncia de que pessoas armadas estavam dentro de um carro na rua São José, As forças policiais acabaram impedindo a ação dos criminosos e prendendo Leonardo.

O motorista foi pego em flagrante com uma pistola e mais 2 balas, sendo conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) às 21:30h. Leonardo pagou fiança e foi liberado na hora, mas terá que responder criminalmente.

Leonardo havia viralizado por ser o primerio brasileiro sem braços com CNH

Em 2016, Leonardo de Souza foi a primeira pessoa sem braços a ter permissão para dirigir. Em entrevista para o um site de notícias, ainda aos 18 anos de idade, Leonardo disse que era apaixonado por carros, e que sua deficiência o motivava ainda mais.

Às vezes um exemplo de superação pode dar um mau exemplo depois. O caso de Leonardo viralizou no Twitter mais uma vez no Twitter, desta vez como uma pessoa com deficiência no mundo do crime.

