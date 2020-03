Lista de beneficiários da 1ª etapa do Programa Nova Carajás IX

Conforme Resolução número 85, de 20 de março de 2020, do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Parauapebas, torna-se pública a relação dos beneficiários da primeira etapa do programa habitacional Nova Carajás IX.

A Resolução na íntegra, assim como seus devidos anexos e a relação nominal dos beneficiários, estão disponíveis no seguinte endereço virtual para donwload https://drive.google.com/open?id=18l0sbVFZZkA3YJPVQA6Xjrw8w5nA51Vk

Assessoria de Comunicação – Ascom