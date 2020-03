Sorteio de localização da 1ª fase do Nova Carajás IX ocorrerá nesta sexta-feira, dia 20

Nesta sexta-feira, 20, será publicada no site da Prefeitura de Parauapebas a relação dos beneficiários das casas do Residencial Nova Carajás IX que foram aprovados em todos os critérios estabelecidos pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Também nesta sexta-feira, a partir das 14 horas, ocorrerá o sorteio de localização para que cada família já saiba o seu endereço.

“Faremos o sorteio ao vivo pelas emissoras de televisão local RBA TV e RedeTV, para evitar aglomeração de pessoas, atendendo assim ao decreto do município que estabelece medidas de combate ao Coronavírus”, explica Nonato Souza, secretário de Habitação de Parauapebas.

O sorteio é parte importante do processo, pois as informações serão utilizadas para a elaboração do contrato individual para posse de cada imóvel, documento no qual constará o nome do beneficiário e o seu endereço no residencial Nova Carajás IX. O último passo será a entrega das chaves do imóvel.

O Banco do Brasil, responsável pelo financiamento da obra, liberou a lista dos beneficiários com base na triagem feita pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab). A entidade financeira também é responsável pela elaboração dos contratos e assinatura junto aos beneficiários, com o apoio da prefeitura.

O governo municipal resgatou as obras do Nova Carajás IX ainda em 2017. O empreendimento estava totalmente abandonado. O programa habitacional é do governo federal, mas conta com contrapartida do município. A data da entrega das casas ainda será definida.

Texto: Karine Gomes / Assessoria de Comunicação – Ascom