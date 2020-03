Parque Zoobotânico Vale suspende atividades temporariamente

A partir desta quinta-feira, 19 de março, o Parque Zoobotânico Vale suspende temporariamente a visitação pública ao espaço que está localizado na Floresta Nacional de Carajás, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

A medida segue determinação do Ministério do Meio Ambiente para suspender a visitação pública em todas as unidades de conservação federais e tem como objetivo contribuir com as medidas preventivas para conter a propagação do novo coronavírus.

A Vale reforça que a decisão também vai ao encontro das ações da empresa de suspender as atividades em espaços socioculturais. A empresa segue monitorando a situação com o objetivo de avaliar a retomada das atividades com segurança para a população.

Para informações sobre a pandemia, a população pode utilizar o aplicativo do Ministério da Saúde: Coronavírus-SUS.

Medidas internas preventivas

Desde a última segunda-feira (dia 16), empregados e terceiros cujas funções são elegíveis a home office, no Brasil e em outras localidades ao redor do mundo, passaram a trabalhar remotamente. A empresa vem tomando todas as medidas necessárias para apoiar a prevenção do COVID-19 em seus locais de trabalho.

Um comitê técnico e outro executivo foram criados para gerir as ações decorrentes desta pandemia. Para garantir a segurança de todos, as viagens não-essenciais internacionais e domésticas foram canceladas ou adiadas por tempo indeterminado, valendo o mesmo para eventos.

Todos os funcionários da Vale que retornarem de viagens internacionais ou domésticas estão instruídos a entrarem em contato com a equipe de saúde da empresa por telefone antes de retornar às atividades, mesmo não apresentando nenhum sintoma do vírus.

Um procedimento específico para o COVID 19 foi criado para lidar com a pandemia adequadamente. Este procedimento estabelece níveis de gravidade e ações específicas bem definidas.

Seguem trabalhando também remotamente escritórios em países onde o COVID-19 se espalhou: China, Japão, Cingapura e Suíça. Globalmente, a empresa cumpre os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelas autoridades e agências de cada país, além da própria Organização Mundial da Saúde (OMS), e monitora de perto o desdobramento da situação.

