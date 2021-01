Mecânico agride ex a pauladas e mulher fica em estado

Mulher fica em estado grave após ser espancadas a pauladas pelo ex-companheiro

Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado em Oeiras no domingo, 24. O caso aconteceu no conjunto habitacional conhecido como “Conjunto invadido”, localizado entre os bairros Rosário e Canela. As informações são do Mural da Vila.

O mecânico, conhecido como Seu Hélio ex-companheiro de Aurenice Borges da Silva, invadiu a sua residência, arrebentando a porta da cozinha e a agrediu com vários golpes de pauladas, provocando profundos cortes em sua cabeça.

Socorrida pelo SAMU a mulher foi encaminhada em estado grave para a UPA onde passa por diversos exames para diagnosticar a gravidade das lesões.

Esta não é a primeira vez que Aurenice Borges da Silva é vítima de agressão por parte do seu ex-companheiro com quem tem dois filhos. Todavia, muitas dessas denúncias ainda não foram julgadas pela justiça. A causa das agressões é o fato de que o homem não aceita o fim do relacionamento.

Fonte: www.meionorte.com