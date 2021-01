Corpo em estado de decomposição é achado em terreno baldio

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por populares com sinais de violência no início da tarde desta quarta-feira (20), em um terreno baldio do loteamento Panorama, no Povoado Taboca do Pau Ferrado, zona rural de Teresina.

Em entrevista ao Meionorte.com, o Delegado Hildson Rodrigues, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que a vítima foi morta por asfixia ou uma lesão contundente. O corpo, que já estava em estado inicial de decomposição, tinha uma grave lesão em um dos braços. “Agora somente com a perícia médica, o legista, para aferir a lesão, se foi intencional, que foi praticada por quem o assassinou, ou de um animal que tenha se alimentado em seu corpo”, disse.

O delegado explicou ainda que ninguém da comunidade se manifestou até o momento e nenhum familiar compareceu ao local, para realizar a identificação do corpo. A região é de difícil acesso. Para o agente, tudo aponta que ele foi morto no local. “Quem veio fazer uso desse espaço o conhecia, o escolheu. A priori, parece que ele foi assassinado aqui”, completou.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. O DHPP investigará o caso.

Fonte: www.meionorte.com