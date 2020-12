“Natal Vale Música Belém” apresenta programação especial

O Vale Música Belém presenteia o público com uma programação especial de Natal até o dia 24 de dezembro. Com transmissão on-line, sempre às 18h, na página do Facebook da Fundação Amazônia de Música (FAM) e canal do YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCWvaCv9JLSzVWOHmz0b0QBg), a série de vídeos traz repertório tradicional desta época mágica do ano. O projeto Vale Música Belém conta com o patrocínio da Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A primeira apresentação do “Natal Vale Música Belém” foi divulgada ontem (16), com o Conjunto de Flauta Doce. Hoje é a vez do Grupo de Violinos e, no dia 24/12, a Orquestra Jovem Vale Música traz uma Seleção de Natal com arranjo do maestro Roberto Tibiriçá.

Confira a programação:

17/12 – Grupo de Violinos

18/12 – Grupo de Metais e Percussão

19/12 – Grupo de Percussão

20/12 – Camerata FAM (Solista Cármelo de los Santos)

21/12 – Aula Concerto (Parte 1)

22/12 – Aula Concerto (Parte 2)

23/12 – Coro Infanto-Juvenil

24/12 – Orquestra Jovem Vale Música

Todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus indicadas pela Organização Mundial da Saúde foram tomadas, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento, além da a redução do número de integrantes da orquestra e dos grupos.

Projeto Vale Música Belém

Desenvolvido pela Fundação Amazônica de Música (FAM), a iniciativa vem transformando a vida de alunos do ensino público da capital do Pará e conta com patrocínio da Vale desde 2004, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Com 16 anos de existência, mais de 1.200 músicos profissionais foram formados pela instituição, que atende atualmente 280 crianças e jovens com o ensino e aprendizagem da música. O projeto tem a Orquestra Jovem, Coral, Grupo de Flautas Doce, Banda Sinfônica Jovem, Grupo de Percussão de Câmara, Orquestra de Violinos e Coral infanto-juvenil.

