Parauapebas já está em clima natalino

Desde o início do mês, com o adiantamento do 13º salário pago aos servidores municipais, percebe-se um aquecimento no comércio local com o aumento das vendas de fim de ano. A decoração de Natal, que já é tradição no município, começou a ser instalada nesta quinta-feira, 17, e deve ser finalizada no próximo domingo, 20.

Este ano, o governo municipal optou por uma decoração singela, respeitando o orçamento disponível e o investimento que está sendo feito no combate ao novo coronavírus (Covid-19), mas sem perder o brilho e luz que esta época do ano oferece. Serão instalados cordões de led nas árvores PA 275, do trecho em frente ao Quartel até a rotatória da Rua 14, onde haverá uma árvore de Natal. A prefeitura também será iluminada.

A população vai poder prestigiar o acender das luzes natalinas diariamente, a partir das 19h e celebrar com registros de gratidão a passagem desse ano tão difícil, mas cheio de conquistas e aprendizados. As normas de distanciamento, uso correto da máscara de proteção e álcool 70% devem ser respeitados. A gestora da Secretaria de Serviços Urbanos (Semurb), Selma Dantas, comenta sobre a decoração deste ano.

“Neste ano atípico de 2020, não teríamos como fazer uma decoração semelhante aos anos anteriores. O governo municipal está investindo em saúde, essa é nossa prioridade nesse momento delicado em que enfrentamos a pandemia do novo coronavírus. No entanto, não podemos deixar de comemorar o dom da vida, enquanto milhares de pessoas não vão ter a oportunidade de celebrar este Natal e Ano Novo”, ressalta a secretária.

A decoração natalina deve ser retirada a partir do dia 07 de janeiro de 2021.

Texto: Rayssa Pajeú / Assessoria de Comunicação/PMP