PATRIOTAS INOVAM E MONTAM TENDA PARA FILIAÇÃO

O Partido da sustentabilidade, grande defensor da família e da vida, esteve em movimento RENOVADOR no Lago Nova Carajás neste domingo, 09/02. Na busca de filiações e do recrutamento de mais soldados, os militantes do Patriota 51, estiveram ali encampando um novo estilo de movimento que se iniciou as 17 horas e teve grande visibilidade e repercussão local.

Com a presença de filiados, diretoria e alguns pré-candidatos o partido saiu muito entusiasmado no fim da programação, principalmente com a procura, percebendo assim que as pessoas ainda acreditam que existem pessoas de bem na política.

O projeto busca fortalecer o partido, mas principalmente incentivar o cidadão a ser mais participativo, e demonstrar que dá pra fazer política com princípios. O fortalecimento da sigla é importante para viabilizar e possibilitar uma representatividade na câmara municipal visto o fim das coligações proporcionais, e assim ter força para o firmamento de uma candidatura também ao executivo.

“Estamos felizes com o resultado do nosso evento e a receptividade da nossa tenda; felizes não só com as filiações que aconteceram, mas também com a dedicação dos filiados que trabalharam de forma voluntária, em uma grande demonstração de PATRIOTISMO; Ainda existe esperança nas pessoas, e muitos que se dedicam pelo bem de sua Cidade, Estado ou País. Venha para um time de pessoas comprometidas com Parauapebas, venha para o Patriota51” foram as palavras do presidente do partido em Parauapebas – Hipólito H2.