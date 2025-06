PC prende liderança do PCC durante operação em cemitério de Parauapebas

Na manhã desta quarta-feira (11), foi marcada por uma operação de grande impacto em Parauapebas, no sudeste do Pará. A Polícia Civil prendeu Denilson, conhecido como “Coringa”, apontado como uma das principais lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado. Ele foi capturado no Cemitério Municipal, durante uma ação conjunta envolvendo diversas unidades da corporação.

Contra o acusado havia um mandado de prisão expedido pela 5ª Vara do Júri da Comarca da Barra Funda, em São Paulo.

De acordo com as investigações, “Coringa” ocupa a posição de “Geral do Estado”, um dos cargos mais altos dentro da hierarquia do PCC no Pará. Ele é investigado por sua suposta participação em dois homicídios ocorridos em Parauapebas, além de envolvimento em um quintuplico homicídio, crime que gerou forte comoção na cidade.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento, com o objetivo de aprofundar a apuração sobre os crimes atribuídos ao preso e a atuação da facção criminosa na região. A prisão de uma liderança de alto escalão do PCC em solo paraense acende o alerta para o avanço da criminalidade organizada na região e reforça a importância da atuação conjunta entre as forças de segurança pública estaduais.