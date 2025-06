Repórter é detido durante cobertura de protesto

A polícia deteve brevemente o correspondente da CNN, Jason, enquanto ele estava no ar durante a cobertura dos protestos em Los Angeles. Os protestos ao vivo começaram quando os âncoras no estúdio perderam contato com Carroll, que pôde ser visto sendo conduzido para fora da manifestação por policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles, com as mãos para trás.

Em nota, um porta-voz da CNN disse que a situação foi resolvida rapidamente. “Uma equipe de reportagem da CNN foi brevemente detida em Los Angeles enquanto registrava os acontecimentos durante a tentativa da polícia de esvaziar uma área em meio aos protestos e à resposta policial e militar na cidade”, dizia o comunicado. “Estamos satisfeitos que a situação foi resolvida rapidamente, assim que a equipe apresentou suas credenciais da CNN.

A CNN continuará cobrindo os acontecimentos em Los Angeles.” As manifestações ocorreram enquanto o ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) cumpre uma ordem do presidente Donald Trump para localizar imigrantes vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Protestos surgiram em diversos bairros contra as operações da agência.