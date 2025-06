Musk se arrepende de postagens sobre Trump

Na madrugada desta quarta-feira (11), o bilionário Elon Musk publicou que se arrepende de algumas postagens que fez na última semana sobre o presidente dos EUA, Donald Trump. A fala foi feita em seu perfil da rede social ‘X’, que pertence a ele.

“Lamento algumas das minhas postagens sobre o Presidente Donald Trump da semana passada. Elas foram longe demais”, disse Musk.

Ele não especificou quais postagens se arrepende. No sábado (07), Trump disse que sua relação com Musk havia acabado após ambos trocarem insultos nas redes sociais. Na ocasião, o magnata da tecnologia chamou o projeto de lei de impostos e gastos do presidente de “abominação repugnante”.

Elon Musk financiou grande parte da campanha presidencial de Trump em 2024, gastando quase US$ 300 milhões (R$ 1,67 bilhões) nas eleições americanas do último ano. Ele levou o crédito pelos republicanos manterem a maioria das cadeiras na Câmara e retomarem a maioria no Senado.

Trump nomeou-o para liderar um esforço para reduzir a força de trabalho federal e cortar gastos. Musk deixou o cargo no final do mês passado após criticar o importante projeto de lei tributária de Trump, chamando-o de caro demais e uma medida que prejudicaria seu trabalho no Departamento de Eficiência Governamental.

Declarando o fim do relacionamento no sábado, Trump disse que haveria “sérias consequências” se Musk decidisse financiar os democratas americanos que concorrem contra os republicanos que votaram a favor do projeto de lei de impostos e gastos. Trump também disse que não tinha intenção de restaurar os laços com Musk.