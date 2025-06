Marabá: “Amizade” termina em facada

Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Militar foi acionada após receber informações dando conta que duas mulheres haviam brigado e uma delas tinha sido esfaqueada. O caso aconteceu na Velha Marabá. Elaine foi esfaqueada acima do peito pela ‘amiga’. Segundo os militares, ao chegarem ao local, a vítima foi socorrida por populares e estava sendo levada para o Hospital Municipal de Marabá em um carro particular.

A polícia, então, começou as buscas pela acusada, Pâmela. Ao ser abordada, ela contou aos policiais onde a faca usada no crime estava. Pâmela foi levada à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Segundo a PM, Elaine está estável e segue no Hospital Municipal de Marabá para ser submetida a um procedimento cirúrgico.