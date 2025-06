Operação “Provisão” prende oito suspeitos de integrar facção criminosa em ação integrada nacional

Na manhã desta quarta-feira (11), foi deflagrada a operação “Provisão”, coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (FICCO/PA), pelo Grupo de Trabalho de Facções Criminosas (GTF/NIP) e pela Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC). A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar contra suspeitos de envolvimento com uma facção criminosa que atua no Pará e em outros estados do país.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém e resultaram, até o momento, na prisão de oito pessoas. A operação ocorreu simultaneamente em diversos municípios do Pará – incluindo Belém, Ananindeua, Benevides, Tracuateua, Abaetetuba, Santa Luzia do Pará, Óbidos e Anajás – além das cidades de Recife (PE), Palhoça (SC) e Blumenau (SC).

A ação contou com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (SEAP), da Polícia Federal do Pará, dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAI) de Capanema e Abaetetuba, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Delegacia de Homicídios de Capanema, das delegacias de Igarapé-Miri, Anajás e Óbidos, do Canil da Guarda Municipal de Belém, da Polícia Civil de Santa Catarina, e da FICCO/PE.

A FICCO/PA é uma força-tarefa formada pela Polícia Federal, Polícia Civil do Pará e Secretaria de Administração Penitenciária, com foco na atuação integrada e estratégica no combate às organizações criminosas no Estado.

As investigações seguem em andamento, e novos desdobramentos da operação não estão descartados pelas autoridades.

Informações por Roma news

Foto por Polícia civil