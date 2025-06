Homem é preso em flagrante por abusar da enteada dentro da Santa Casa, em Belém

Na manhã desta segunda-feira (10), um homem foi preso em flagrante por maus-tratos e abusos sexuais contra a própria enteada nas dependências da Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), após denúncias feitas por funcionários da unidade hospitalar.

A situação veio à tona quando trabalhadores do hospital e agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) notaram sinais de abalo emocional na jovem, além de um comportamento suspeito por parte do homem que a acompanhava. Segundo os relatos, a adolescente retornou do banheiro visivelmente perturbada, após passar um longo tempo no local junto ao suspeito.

As suspeitas se confirmaram quando uma paciente internada ao lado flagrou o homem tocando a jovem sem o consentimento dela. A testemunha denunciou imediatamente o caso, e a DEAM foi acionada. Com base nos relatos colhidos e nas informações reunidas, a equipe plantonista efetuou a prisão em flagrante do suspeito.

O homem foi conduzido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. Em nota, a Polícia Civil do Pará reforçou seu compromisso com a proteção de mulheres, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, destacando ainda a importância de denúncias rápidas para o combate eficaz aos casos de abuso e violência.

Informações por Roma news

Foto reprodução