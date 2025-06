Criminosos invadem loja e fazem vítimas de ‘escudo’ após homem atirar contra eles

O caso ocorreu nesta última segunda-feira (9). Câmeras de monitoramento registraram a ação. As imagens mostram quando um dos criminosos chegou ao estabelecimento como se fosse mais um cliente. Em seguida, ele colocou uma máscara, sacou a arma e rendeu a funcionária que estava na recepção.

Criminosos invadiram uma loja de assistência técnica no Castanheira, bairro de Belém, e fizeram as vítimas de “escudo humano” após um homem não identificado atirar contra eles.

O criminoso levou a mulher para o fundo da loja, onde obrigou outras pessoas que estavam no local a desbloquearem os aparelhos celulares. Minutos depois, o outro assaltante também entra no estabelecimento com um cliente rendido. Os criminosos recolheram outros celulares do local.

Do lado de fora, um homem armado começou a atirar contra os criminosos, que se esconderam. Um deles chegou até a puxar uma das funcionárias do estabelecimento pelo cabelo. Os criminosos fugiram usando as vítimas como escudo.

A Polícia Civil informou que a ocorrência não foi registrada na delegacia que atende a área.