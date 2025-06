Em Belém, operação policial prende homem investigado por torturar os próprios filhos

Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Civil do Pará cumpriu mandado de prisão preventiva contra Hua Zheng, investigado por tortura majorada contra os quatro filhos menores de idade. Na apreensão do celular do suspeito, usado para registrar e enviar vídeos das agressões.

O caso começou em 29 de janeiro de 2025, segundo as investigações, quando Hua foi preso em flagrante após ameaçar a esposa com uma faca. A mulher relatou que sofria agressões constantes do marido, que também batia nos filhos, de 4 a 11 anos. A operação foi autorizada pela Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Foto: Reprodução / PC-PA