Tentativa de latrocínio em Parauapebas termina com prisão

O crime ocorreu na manhã desta última segunda-feira (9), e a prisão foi efetuada no Bairro Centro, em Canaã dos Carajás. Uma ação rápida e coordenada da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de latrocínio registrada na cidade de Parauapebas.

A vítima — um homem de 42 anos — foi assaltada e alvejada com um disparo de arma de fogo, tendo um valor de R$ 15 mil subtraído durante a ação criminosa. A partir das informações compartilhadas entre as guarnições, iniciou-se uma intensa caçada aos autores, que teriam fugido em direção à cidade vizinha.

Após monitoramento e diligências, os militares localizaram uma motocicleta utilizada na fuga estacionada em via pública. No momento em que um homem, com vestimentas semelhantes às descritas na denúncia (tênis branco, calça jeans e camisa clara), se aproximou do veículo e tentou ligá-lo, foi realizada a abordagem.

O suspeito tentou sacar uma arma da cintura, contido imediatamente pelos agentes. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38, municiado com seis munições, além de R$ 490 em espécie, um celular azul, capacete e tênis branco com listras pretas. O suspeito também teria tentado se passar por outras pessoas, fornecendo nomes diferentes até confirmar sua identidade.