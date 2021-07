Petrobras sobe preço do diesel, da gasolina e do GLP mais umas vez

Na semana anterior fomos surpreendidos com o aumento no valor do preço da luz elétrica que está previsto o aumento de mais de 80% para o mês de agosto e agora foi a vez da Petrobras fazer mais um reajuste.

Foi anunciado hoje (5) de julho o reajuste do valor do diesel, que vai aumentar 6,3%; gasolina terá alta de 3,7%, o GLT (gás de cozinha), no valor total acumulado do ano podemos verificar que o diesel subiu cerca de 40% enquanto a gasolina subiu 46%.

Lembrando que esse é o primeiro aumento realizado na gestão do general Joaquim Silva e Luna, o general foi indicado ao cargo em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro, que estava insatisfeito com os reajustes nos preços de combustíveis realizados na gestão de Roberto Castello Branco.