Policial embriagado puxa arma para PRF após abordagem

Um Capitão da Polícia Militar do Piauí, identificado como Mariano Cavalcante Arnaldo, foi encontrado na noite desta sexta-feira (26), embriagado dentro de uma caminhonete, às margens de uma rodovia próximo à cidade de Bom Jesus, no Sul do estado. Policiais Rodoviários Federais realizaram a abordagem ao veículo e durante a ação, o PM sacou uma arma da cintura e fez ameaças aos agentes.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Matheus Oliveira, da Rede Meio Norte, Mariano Cavalcante, que é natural de Bom Jesus e que reside em Cristino Castro, já tem um histórico de problemas com álcool. Em imagens obtidas pelo Meionorte.com, um agente da PRF-PI grava a abordagem ao oficial, que estava visivelmente desorientado. Pelas imagens é possível perceber uma garrafa de bebida alcoólica na caminhonete. O policial rodoviário se aproxima e pede para que ele abaixe o som para a realização dos procedimentos. “Desça do veículo, só para a gente fazer o procedimento. Estamos aqui para lhe ajudar”, pede um dos agentes, que solicita a habilitação do PM. Na sequência, o policial saca uma arma da cintura e inicia as ameaças.

Assista:

O Comandante do 19° Batalhão de Polícia Militar de Bom Jesus, Major Evandro Gomes, adotou todos os procedimentos cabíveis e fez relatório da ocorrência, que o encaminhou ao Comando Geral da Polícia Militar do Piauí, que pode levar o caso para a Corregedoria, com possíveis consequências administrativas disciplinares ao oficial.

Há informações de que ele tenha se evadido do local da ocorrência. A PM da cidade realizou diligências, mas não conseguiu localizar o policial até o momento.

