Prefeitura de Parauapebas orienta população sobre uso do Conecte SUS

Aplicativo criado pelo Ministério da Saúde integra todos os dados dos usuários, facilita acesso às informações e monitora vacinação contra a covid-19

Os usuários do Serviço Único de Saúde (SUS) já podem agora, sem precisar sair de casa ou do trabalho, localizar a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua residência e saber, por exemplo, sobre a disponibilidade de medicamentos e de vacinas.

Tudo isso graças ao aplicativo Conecte SUS desenvolvido pelo Ministério da Saúde para agilizar e facilitar a vida dos usuários e que pode ser acessado pelo celular, computador ou tablet, utilizando-se apenas o CPF no momento da consulta.

O aplicativo está disponível tanto para sistema Android quanto para IOS (Iphone) e oferece acesso ao cartão virtual do SUS, além de avaliar o atendimento recebido pelo usuário na unidade de saúde.

E mais: a ferramenta permite agora que os usuários acompanhem a vacinação contra a covid-19. Quem receber a primeira dose poderá saber sobre o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e a data em que a dose foi tomada, o que irá evitar que o usuário receba doses de laboratórios diferentes

“É importante que as pessoas baixem o aplicativo”, incentiva o secretário municipal de Saúde, Gilberto Laranjeiras, para arrematar: “É um canal oficial de distribuição de informação. É a tecnologia como facilitador da vida do cidadão. O Conecte SUS inicia uma nova fase na transformação digital do SUS, disponibilizando o acesso à informação em saúde, de forma ágil e segura”.

O secretário esclarece que o Conecte SUS não substitui a apresentação da carteira de vacinação e documento oficial com foto. No aplicativo, o usuário já pode ter acesso ao seu número de cadastro no Serviço Único de Saúde.

A base de informações fornecida ao usuário pelo aplicativo somente é possível acessar por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), plataforma nacional de integração de dados em saúde construída pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), do Ministério da Saúde.

Confira os oito passos para cadastro no Conecte SUS. É rápido é simples!

1. Entre na loja de aplicativos e baixe o Conecte SUS

2. Acesse a página de início e informe seu CPF

3. Valide informações básicas, como data de nascimento e filiação.

4. Crie uma senha com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.

5. Ao ser redirecionado, informe seu número de celular para receber um código de confirmação.

6. Aceite a autorização de uso de dados pessoais

7. Aceite os termos de uso

8. Veja sua página com histórico de atendimentos, exames, consultas, doações e recebimento de medicamentos.