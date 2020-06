Prefeitura recebe doação de 30 monitores multiparâmetro para Unidade de Internação

O trabalho efetuado pelas equipes de saúde na Unidade de Internação do Novo Brasil, que atende especificamente casos de Covid-19 que necessitam de maior atenção, ganhou um reforço nesta semana com a doação, para a Unidade, de 30 monitores multiparâmetro.

Os equipamentos servem para que as equipes de saúde possam acompanhar, em tempo real, o estado de saúde dos pacientes, a partir de vários indicadores, como pressão arterial, batimentos cardíacos e saturação de oxigênio. Assim, é possível acompanhar com mais precisão a evolução do quadro do paciente e a necessidade ou não de outras intervenções.

A doação foi feita pela mineradora Vale e foi recebida pelo prefeito Jeová Andrade, secretária de Saúde, Daiane Celestrini, e diretora do Hospital Municipal Daniel Gonçalves, Juliana Queiroz. A empresa também já havia doado, para a Unidade de Internação, 40 camas hospitalares, além de testes rápidos para detecção da Covid-19 e equipamentos de proteção individual (EPIs).

Leia mais: Parceria entre Poder Público, Vale e sociedade Civil tem ajudado no enfrentamento ao coronavírus em Canaã

ascom.canaa