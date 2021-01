Saaep reativa poço no bairro dos Minérios

Medida vai ampliar o atendimento para os moradores, com fornecimento de mais cinco mil litros de água, por hora.

Para aumentar a vazão e melhorar o abastecimento de água para moradores do bairro dos Minérios, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep), após dias de trabalho, concluiu no último sábado, 16, a reativação de um poço no local.

Segundo o diretor de Manutenção e Operação, Lucas Jorge, a reativação desse poço ampliará o fornecimento de água em cinco mil litros por hora e ajudará a regularizar o abastecimento na região, que passa a contar com quatro poços.

De acordo com o chefe do setor do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água, Rachiny Torres, agora será possível manter os reservatórios com maior volume de água, aumentando o número de residências atendidas.

Já o diretor executivo do Saaep, Musa Nabih, informa que outras ações de reativação de poços estão programadas para as próximas semanas, o que vai ampliar o abastecimento de água em todo o município.

Serviço: Em caso de reclamações, solicitações e sugestões ao Saaep, entre em contato pelo telefone 3346-7262 ou mande e-mail para contato@saaep.com.br. O Serviço fica localizado na rua Rio Dourado, s/n, bairro Beira Rio.