Senador confirma CPI da Covid para próximo dia 27

Como membro mais velho da CPI, aos 73 anos, Otto Alencar tem a prerrogativa de conduzir a eleição da mesa

A primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid está marcada para o próximo dia 27. A confirmação foi feita pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), na última segunda-feira, 19.

Como membro mais velho da CPI, aos 73 anos, Otto Alencar tem a prerrogativa de conduzir a eleição da mesa. No encontro, os 11 membros titulares devem eleger o presidente e o vice-presidente do colegiado.

Grande parte dos membros da CPI já fechou acordo para que a presidência fique com Omar Aziz (PSD-AM) e a vice-presidência, com Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos autores do pedido de criação da comissão. Pelo entendimento, Renan Calheiros (MDB-AL) será designado relator.

A CPI da Covid foi criada para investigar ações e omissões do Executivo na pandemia e para fiscalizar a aplicação de recursos federais por estados e municípios. O plano de trabalho do colegiado já começou a ser elaborado e prevê ouvir autoridades do governo federal na condição de testemunhas, como mostra o vídeo abaixo.

Durante o encontro, haverá distanciamento social por meio da limitação de cadeiras no local. Somente a Agência Senado e a TV Senado poderão fazer registros fotográficos e transmissão de imagens.

www.romanews.com.br/ imagens: Wilson Dias/Agência Brasil