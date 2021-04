Mãe do menino Henry é isolada com coronavírus em hospital penitenciário

Monique Medeiros pediu atendimento médico, fez exames e foi confirmada a doença

Presa por envolvimento na morte do filho, Monique Medeiros, foi diagnosticada com covid-19 ontem, 19. A mãe do menino Henry Borel pediu atendimento médico e foi levada para o Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho.

A professora foi diagnosticada com sintomas de coronavírus, fez exames e foi confirmada a doença. Monique ficará em isolamento no hospital. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dela.

Segundo a Polícia Civil do RJ, há provas suficientes para concluir o inquérito da morte do menino Henry Borel, independentemente de um novo depoimento da mãe do garoto.

