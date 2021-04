Traficante é morto após troca de tiros com a PM

Com o acusado a polícia achou 118 papelotes de maconha e uma arma

Na noite da última quarta-feira, 14, policiais militares do 6° batalhão receberam denúncias anônimas sobre um ponto de tráfico de drogas funcionando na rua Moura Rouge, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua.

Ao chegar no local denunciado os militares três pessoas estavam fazendo a venda da droga. Ao perceber a presença da polícia, o trio atirou contra a guarnição e uma intensa troca de tiros se formou no local. Um dos suspeitos, identificado como Igor Ferreira Costa conhecido como ‘Arara’, foi baleado e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro do Icuí, mas não resistiu e morreu no local. Os outros dois suspeitos fugiram para uma área de mata e não foram localizados.

No local onde os suspeitos estavam foram encontrados 118 papelote de maconha e arma do acusado. Todo material foi encaminhado para a Seccional da Cidade Nova.

www.romanews.com.br