Unifesspa divulga normas para Processo Seletivo de Ingresso nos Cursos de Graduação

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará deu início ao processo de seleção para o ingresso de novos estudantes nos cursos de graduação da Instituição. Como nos anos anteriores, em 2021, a Unifesspa utilizará o Sistema de Seleção Unificada, o SiSU. A base da seleção são as notas obtidas pelos candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente a 2020. Veja o edital da Unifesspa aqui.

Este ano, a Unifesspa oferta 1.425 vagas, distribuídas entre os seus 42 cursos de graduação. Além da sede, em Marabá, a Instituição tem campi nas cidades de Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara, com cursos bem avaliados em todas as áreas do conhecimento.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as inscrições na plataforma do SiSU 2021 vão do dia 6 ao dia 9 de abril de 2021. O resultado está previsto para o dia 13 do mesmo mês. Veja o edital do SiSU.

No ato da inscrição no site do SiSU, o candidato pode escolher até duas opções de vaga, indicando a ordem de preferência. Estão aptos a concorrer a uma vaga na Unifesspa quem tiver obtido nota acima de zero nas 4 áreas do Conhecimento do Enem e mínimo de 400 pontos em Redação. Pelo calendário acadêmico, os ingressantes nesta seleção, a depender da oferta do curso, começam as aulas no mês de setembro de 2021.

Regras gerais

Para cada curso, os candidatos serão classificados da maior para a menor nota, que é a média ponderada das provas do Enem, até o número de vagas disponíveis.

Caso as vagas não sejam completamente ocupadas ao fim da primeira chamada, a Unifesspa recorrerá à lista de espera disponibilizada pelo SiSU e, posteriormente, realizará consulta de manifestação de interesse aos candidatos.

Cursos

Em Marabá, são ofertadas 945 vagas, distribuídas nos cursos de Química, Ciências Naturais, Física, Matemática, Pedagogia, História, Ciências sociais, Geografia, Direito, Agronomia, Ciências Econômicas, Saúde Coletiva, Ciências Biológicas, Psicologia, Engenharia Civil, Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Geologia, Artes Visuais, Letras Língua Portuguesa e Letras Língua Inglesa.

Para o campus de Rondon do Pará, a Unifesspa oferece 40 vagas para cada um dos três cursos de bacharelado existentes: Administração (noturno), Ciências Contábeis (noturno) e Jornalismo (integral). Em São Félix do Xingu também serão oferecidas 40 vagas nos cursos de Letras Língua Portuguesa (matutino), Ciências Biológicas (noturno) e bacharelado em Engenharia Floresta (integral).

Já no campus de Santana do Araguaia, a Unifesspa terá turmas do curso de Licenciatura em Matemática (30 vagas), Engenharia Civil (40 vagas) e Arquitetura e Urbanismo (30 vagas). Por fim, em Xinguara, são ofertados os cursos de Medicina Veterinária (Bacharelado, integral, 30 vagas); Zootecnia (Bacharelado, integral, 30 vagas), História (Licenciatura, noturno, 40 vagas) e Geografia (Licenciatura, noturno, 40 vagas).

A previsão de ingresso relativas a essas vagas varia de acordo com cada curso, podendo ocorrer no primeiro ou segundo semestre do ano. Por isso, é importante ler atentamente o edital, para conhecer as vagas, quando será o ingresso e o turno de cada curso.

Ações afirmativas

Das vagas ofertadas em cada curso, metade serão destinadas a ampla concorrência e a outra metade será distribuída nas seguintes reservas de vagas:

Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;

Candidatos com deficiência que, independentemente da renda tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;

Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;

Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;

Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;

Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;

Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;

Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Todas essas categorias são regulamentadas pela Lei nº 12.711/2012.

Bônus regional

Além de adotar as ações afirmativas previstas pela Lei de Cotas, a Unifesspa mantém em 2021 a ação afirmativa própria de um bônus de 20% sobre a nota final do Enem aos alunos que tenham cursado pelo menos um ano do ensino médio nas escolas dos municípios que integram as regiões de influência das cidades onde a Unifesspa possui campus instalado, além dos municípios que integram as regiões de influência das cidades de Imperatriz-MA e Araguaina-TO. Acesse a lista de cidades aqui.

O candidato precisa se certificar de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer às vagas reservadas, pois perderá o direito à vaga se declarar beneficiário de ação afirmativa e não apresentar a comprovação necessária no momento da habilitação institucional. Por isso, é importante ler com atenção o item 4 do Edital.

Habilitação Institucional

A Habilitação Institucional é o processo que garante a vinculação do candidato aprovado junto à Unifesspa. Esta é, portanto, uma etapa fundamental.

A Habilitação ocorrerá em datas e horários que ainda serão divulgados pelo Centro de Registros e Controle Acadêmico (CRCA) da Unifesspa e poderão ser consultados também em todos os canais oficiais da instituição nas mídias digitais.

Vale lembrar que é de responsabilidade exclusiva do candidato ler o edital completo; verificar as informações constantes do Termo de Adesão da Unifesspa, divulgado no sítio eletrônico do SiSU/Unifesspa (SiSU Unifesspa – Portal Unifesspa); observar os procedimentos e prazos estabelecidos nos editais e nas normas que regulamentam o SiSU, bem como os respectivos horários de atendimento na Unifesspa e a apresentação dos documentos exigidos para o cadastramento/habilitação e matrícula. Os candidatos também devem ficar atentos aos portais do SiSU (SiSU – Sistema de Seleção Unificada (mec.gov.br)) e do SiSU/Unifesspa (SiSU Unifesspa – Portal Unifesspa), eventuais alterações referentes ao processo seletivo do SiSU 2021.

