Vídeo: adolescente viraliza ao ser vacinada pela ‘enfermeira Chuck’ contra a covid-19

No último fim de semana, uma adolescente viralizou nas redes sociais ao mostrar que foi vacinada por uma enfermeira vestida de Chuck contra a covid-19. O personagem faz parte da série de filmes Chucky, traduzida no Brasil como Brinquedo Assassino. A autora do tuíte, Lara Pimentel, de 17 anos, que foi vacinada na cidade de Curitiba, no Paraná, acredita que a ação deve ter sido feita para incentivar os adolescentes a se vacinarem, já que o mês de outubro é lembrado como mês das crianças e mês das bruxas.

Lara conta que: “Acho que todas as pessoas querem um pouco de diversão e tranquilidade em um momento que, pelo menos para mim, é um pouco tenso, como o da vacina”, diz. Após a publicação da adolescente, diversas fotos e vídeos foram publicados por outros adolescentes na rede social Twitter mostrando inclusive o momento da vacinação em vídeo.

Internautas também citaram que uma das razões do encanto com a cena foi porque a enfermeira “tinha a altura de uma criança” e “se encaixou direitinho na fantasia”. Outros amigos da Lara também se vacinaram na mesma unidade de saúde e tiveram experiências parecidas. Um deles chegou a ser atendido pela Mulher-Maravilha. No entanto, outros internautas disseram ter receio de encontrar com a enfermeira, o que Lara enfrentou com tranquilidade “Mesmo com a contradição de que a fantasia foi de um personagem de terror, ela me tranquilizou só pelo fato de se preocupar em fazer algo lúdico e engraçado para entreter os vacinados”, diz.

A jovem destaca que considera importante a vacinação para pessoas da sua idade: “Apesar de não sermos considerados grupo de risco, transmitimos a doença da mesma forma, e se a vacina para essa faixa etária não ocorrer, será impossível atingir a imunidade coletiva”, diz.

