Vídeo: Ciclista é atropelado por avião durante caminhada na pista de pouso em Tomé-Açu

Na última quarta-feira, 29, um ciclista foi atropelado por uma aeronave no aeroporto de Tomé-Açu, no município de Quatro Bocas. Segundo informações, o ciclista faz parte de um grupo de pessoas que praticam esportes na pista de pouso e aterrissagem do aeroporto particular, como ciclismo e caminhada.

No entanto, durante a tarde de ontem, uma pequena aeronave não percebeu a presença de um ciclista que estava na pista e o atropelou. Em um vídeo registrado de dentro da aeronave mostra o instante em que eles atingem o ciclista.

Após o acidente, uma ambulância e funcionários do aeroporto foram acionados para auxiliar nos primeiros socorros e o homem identificado como Anderson sofreu algumas escoriações e não corre risco de vida.

