Caso Matteo: namorada é denunciada pela Promotoria como autora do homicídio

O jovem Matteo Santos, 25 anos, que teve um relacionamento bastante conturbado, segundo amigos e familiares da vítima, com Raquel Silva Travassos, 21 anos, acusada do homicídio.

O promotor de justiça Alexandre Azevedo de Mattos Moura Costa, aguardou a conclusão das diligências solicitadas à Polícia Civil (oitiva de testemunhas e conclusão de perícias) para oferecer a denúncia contra Raquel, que na época do crime era namorada de Matteo.

De acordo com a polícia, Raquel adotava comportamentos abusivos com o namorado, já teria chegado ao ponto de invadir a casa de Matteo. Segundo apurado durante a investigação, o motivo pelo qual a jovem teria dado cabo a vida de Matteo, seria o fim do relacionamento.

No dia do crime, Raquel Travassos, teria ido até sua residência pego uma pistola ponto 40, de uso do pai de Raquel, que é policial, saindo de casa ela foi até a casa de Matteo, agora ex-namorado, e disparou contra ele quatro tiros, dos quais três atingiram a vítima que veio a óbito.

